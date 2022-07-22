酷熱天氣著衫要揀顏色？　紡織系教授：白、黃、紅色相對較涼 (09:16)

天氣酷熱，穿淺色衣服真的會更涼快？日本一個電視節目近日實測不同顔色T恤的吸熱程度，發現不同顏色T恤最涼與最熱的溫差可以相距約16度。白色T恤的表面溫度比黑色T恤低約攝氏16度，紅色T恤的表面溫度比綠色T恤低約攝氏15度。理大時裝及紡織學院教授簡志偉接受明報電子平台組訪問表示，夏天穿白色、黃色或紅色衣服相對較涼快，不過他提醒，同時宜留意衣服質地，例如棉質衣服比較吸濕，聚酯纖維衣服有助排汗，選擇質地較薄及寬鬆的衣服，較舒適涼快。