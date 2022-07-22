酷熱天氣著衫要揀顏色？　紡織系教授：白、黃、紅色相對較涼 (09:16)

天氣酷熱，穿淺色衣服真的會更涼快？日本一個電視節目近日實測不同顔色T恤的吸熱程度，發現不同顏色T恤最涼與最熱的溫差可以相距約16度。白色T恤的表面溫度比黑色T恤低約攝氏16度，紅色T恤的表面溫度比綠色T恤低約攝氏15度。理大時裝及紡織學院教授簡志偉接受明報電子平台組訪問表示，夏天穿白色、黃色或紅色衣服相對較涼快，不過他提醒，同時宜留意衣服質地，例如棉質衣服比較吸濕，聚酯纖維衣服有助排汗，選擇質地較薄及寬鬆的衣服，較舒適涼快。
綠色藍色紫色 較吸熱
簡志偉解釋，太陽釋放出不同波長的輻射，不同顏色會根據反射的波長吸收不同程度的熱力，波長愈短的顏色，吸收的熱力愈高。紅色和黃色波長較長，綠色、藍色和紫色的波長較短，因此綠色、藍色和紫色的衣服相對較吸熱。黑色會吸收所有輻射，白色會反射所有輻射，所以黑色衫最吸熱，白色最涼快。
日本電視節目的測試，是於中午時分將穿上紅、黃、白、黑、藍及綠色T恤的假人，放在戶外曬太陽，5分鐘後以紅外線儀器檢測T恤表面溫度：白色T恤錄得攝氏44度，黑色T恤逾攝氏60度。［YouTube短片：youtu.be/Q5QDqGaudFY］
文：何芍盈
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