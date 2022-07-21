開冷氣慳電四招【短片】 (12:12)

● 開風扇增對流

開冷氣同時開風扇，製造對流效果，把冷氣吹近用家或家中不同地方，有助降溫之餘，冷氣機溫度設定毋須調太低。由於風扇耗電量遠低於冷氣機，此做法有助節省電力。﹝相關報道：對流風扇放邊好？中電：放冷氣機對面慳10%電 冷氣專家：視乎冷氣機送風角度﹞

● 拉窗簾

在家中西斜或太陽照射的地方拉上窗簾，可避免室內熱量大幅提高，冷氣便毋須加強馬力降室溫，有助減省耗電量。

● 預設關機時間

冷氣機若設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機。

● 每兩周洗隔塵網一次

夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，防止氣流受阻，影響冷氣機效能。亦宜定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修冷氣機。

資料來源：明報、消委會

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