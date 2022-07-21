長新冠‧氣喘｜3招家居運動改善呼吸、紓緩氣喘【短片示範】 (10:15)

「長新冠」（long covid，或稱新冠長期綜合後遺症）令不少新冠康復患者深受其擾。理工大學康復治療科學系副教授及物理治療學碩士課程主任魏佩菁博士，以及理工大學康復治療科學系客座臨牀導師陳寶慧接受明報電子平台組訪問，講解長新冠徵狀，並以短片示範3款簡單家居運動：膈肌（橫膈膜）呼吸運動、肺部擴張、胸廓伸展，透過正確的呼吸模式，紓緩氣喘。部分動作包括深呼吸運動，如感頭暈，便須調節訓練次數稍作休息。【睇片示範】
輕症患者高強度運動易見疲態
魏佩菁指出，長新冠常見徵狀包括慢性疲倦、氣喘和中央神經系統如味覺、嗅覺受影響，輕症患者以普通速度步行時未必感受到身體機能轉差，惟在高強度運動下可能容易疲倦、步行速度變慢。相較不曾確診新冠病毒的人，新冠康復者對於運動時間和強度的可忍受程度較低，康復者運動量變差除了因病毒影響，也可能與疫下減少運動有關。
運動強化呼吸肌肉改善氣喘
陳寶慧補充，長新冠患者行樓梯亦可能容易氣喘。而呼吸困難、氣喘究其原因為呼吸肌變弱，吸氣量較少，舉例平時吸氣量約為800c.c.，當呼吸肌弱吸氣量或只有400c.c.，繼而令呼吸次數增加，一分鐘可能達20至30次（身體靜止時每分鐘呼吸約15次），令人感覺不舒服。她稱，長新冠患者要改善氣喘問題，可從運動入手，加強主要呼吸肌肉──膈肌（橫膈膜），自然可令呼吸暢順。
理大免費檢測招募新冠康復者
香港理工大學現正招募新冠康復者，提供免費身體檢查及康復治療運動計劃。檢測包括定期心肺功能檢查、血液檢測、運動耐力測試等，並按照檢測結果制定合適運動康復計劃。如有興趣可網上報名。
採訪：張可兒
拍攝及剪接：林梓晴
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