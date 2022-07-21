長新冠‧氣喘｜3招家居運動改善呼吸、紓緩氣喘【短片示範】 (10:15)

輕症患者高強度運動易見疲態

魏佩菁指出，長新冠常見徵狀包括慢性疲倦、氣喘和中央神經系統如味覺、嗅覺受影響，輕症患者以普通速度步行時未必感受到身體機能轉差，惟在高強度運動下可能容易疲倦、步行速度變慢。相較不曾確診新冠病毒的人，新冠康復者對於運動時間和強度的可忍受程度較低，康復者運動量變差除了因病毒影響，也可能與疫下減少運動有關。

運動強化呼吸肌肉改善氣喘

陳寶慧補充，長新冠患者行樓梯亦可能容易氣喘。而呼吸困難、氣喘究其原因為呼吸肌變弱，吸氣量較少，舉例平時吸氣量約為800c.c.，當呼吸肌弱吸氣量或只有400c.c.，繼而令呼吸次數增加，一分鐘可能達20至30次（身體靜止時每分鐘呼吸約15次），令人感覺不舒服。她稱，長新冠患者要改善氣喘問題，可從運動入手，加強主要呼吸肌肉──膈肌（橫膈膜），自然可令呼吸暢順。

理大免費檢測招募新冠康復者

香港理工大學現正招募新冠康復者，提供免費身體檢查及康復治療運動計劃。檢測包括定期心肺功能檢查、血液檢測、運動耐力測試等，並按照檢測結果制定合適運動康復計劃。如有興趣可網上報名。

採訪：張可兒

拍攝及剪接：林梓晴

長新冠 實用資訊：

長新冠紓緩三招 曾浩輝建議：均衡飲食、充足運動、定時睡覺【短片解說徵狀】

長新冠｜倘肺熱咳嗽 中醫建議飲沙參麥冬湯【短片解說】

如何紓緩「長新冠」徵狀？營養師提醒注意攝取四類營養【短片解說】

運動循序漸進 練呼吸踩車緩解長新冠

長新冠‧中醫湯水系列：

乾咳｜中醫燉湯食譜：枇杷葉桑白皮麥冬湯潤燥

痰咳｜中醫燉湯食譜：浙貝茯苓瓜蔞仁薏米湯 潤腸化痰

腦霧｜中醫湯水提氣安神 助改善睡眠記憶

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom