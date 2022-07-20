7月20日新冠疫情重點一覽 (21:27)

本港今日（20日）新增3805宗新型冠狀病毒個案，包括3625宗本地感染個案及180宗輸入個案。位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園有1名校巴司機及1名校巴保母染疫，曾坐過涉事校巴的17名學生須停一周面授課，是繼九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）後，5日內有第二組校巴工作人員檢測陽性。醫管局宣布即日起，不論屬何種Omicron變異病毒株的感染個案，檢疫隔離安排都會一致。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周
新冠疫情｜本港增3805宗新冠陽性個案 即日起隔離安排不再按變異病毒株者區分
強制檢測｜80地點納強檢 觀塘鴻運星美食餐廳、天瑞商場麥當勞、蘇屋邨牡丹樓等【附名單】
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