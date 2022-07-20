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7月20日新冠疫情重點一覽 (21:27)

本港今日（20日）新增3805宗新型冠狀病毒個案，包括3625宗本地感染個案及180宗輸入個案。位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園有1名校巴司機及1名校巴保母染疫，曾坐過涉事校巴的17名學生須停一周面授課，是繼九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）後，5日內有第二組校巴工作人員檢測陽性。醫管局宣布即日起，不論屬何種Omicron變異病毒株的感染個案，檢疫隔離安排都會一致。【香港新冠疫情互動地圖

今日疫情重點：

5日第二宗幼園校巴司機保母染疫 涉香港靈糧堂幼園 同車17生停課一周

大埔廣場宜富閣封區檢測

新冠疫情｜本港增3805宗新冠陽性個案 即日起隔離安排不再按變異病毒株者區分

彩虹邨丹鳳樓1305人完成檢測 揭9新冠陽性、4不確定個案

強制檢測｜80地點納強檢 觀塘鴻運星美食餐廳、天瑞商場麥當勞、蘇屋邨牡丹樓等【附名單】

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

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痰咳｜中醫燉湯食譜：浙貝茯苓瓜蔞仁薏米湯　潤腸化痰

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