書展2022｜花千元購補充練習　家長：做多兩本練習即刻及格【短片．家長選購攻略及優惠】 (19:42)

家長林女士的女兒將升讀五年級，她建議同一出版社的同科目練習不宜買太多，按其個人經驗，有不少題目重覆或十分類似，同一科目可選不同出版社的練習。她透露，自己會買較冷門出版社的練習，因「熱門出版社的練習個個都會做，做冷門啲（成績）可突圍而出」。

她又分享，選練習時除了留意是否與子女所讀學校的課程相近，也要留意出版或修訂年份，盡量買最新版本，以免買錯舊課程。她指出，數學科練習尤其要注意版本年份，她曾買舊版練習，發現欠缺了某些課題。

林女士又稱，基本程度及高階程度的練習會各買一些，基本程度練習是平時做，高階程度的練習因題目較深，會「留番測驗或考試時特訓做」。

另一家長蔡女士預算用千多元買練習。她稱，將升三年級的女兒上次數學成績未如理想，「做多兩本練習後即刻及格咗」，所以會買多些。家長楊女士則稱，書展買練習較多折扣，比外面書店便宜。

以下為明報電子平台組精選書展部分出版社補充練習優惠：

●樂思出版社（攤位：3E-A02、A12）

．全年應援套裝：包括14本中英數常上下學期練習，每套$850

．各科目小學應試套裝：中文一套4本售$289；英文一套3本售$239；數學一套3本售$204；常識一套2本售$139

．呈分試套裝：中英數常呈分試強化測驗卷升級版，一套4本售$248

●課室出版集團（攤位：3E-B04、B12、B16、B22）

．各科練習1本八折、5本七七折

．激筍區：$99/5本；勁減區：$150/5本、$320/12本

●培生（3C-E02、E12）

．書展獨家套裝優惠：中英數常上下冊，共8本售$392

．中英數測驗卷上下冊套裝，共6本售277元

．中英數90日精選練習上下冊套裝，共6本售$328

．滿10本再九五折

●牛津、啟思（攤位：3E-C30）

．小學練習：1本八五折；3至5本八折；6本或以上七五折

●教育圖書（攤位：3D-B12）

．小學練習：1本八五折；5本或以上八折；10本或以上七五折

●名創出版社（攤位：3D-A18）

．補充練習：1本八折；3本七五折

●教育網絡Innovative Net Learning Ltd（攤位：3B-C22）

．小學練習：1至3本八五折；4至6本八折；7本或以上七五折

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