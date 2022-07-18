消委會．食油｜椰子油單元或多元不飽和脂肪酸含量低　飽和脂肪酸含量高 (14:09)

測試結果顯示，單元不飽和脂肪酸含量最高的樣本是一款花生油（皇冠牌極品花生油，每100克含74.8克），最低是一款椰子油（杞子王MCT Oil Unflavored，每100克含1克）。

多元不飽和脂肪酸含量最高是一款葡萄籽油（純一葡萄籽油，每100克含64.3克），而最低是另一款椰子油（Bio Planète有機椰子油，每100克含0.6克）。消委會提醒，雖然不飽和脂肪酸對身體有益，但仍屬脂肪，長期過量攝入可令體重增加。

至於飽和脂肪酸含量，椰子油組別樣本的平均含量最高，其次是調和油。含量最低的組別則是芥花籽油和葵花籽油。消委會提醒，應減少攝入含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物，避免令體內壞膽固醇水平增加。

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