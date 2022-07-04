消委會．照護食｜吞嚥障礙患者吃粥或有食用風險　預先包裝照護食或不符國際標準【附吞嚥障礙患者營養Q&A】 (12:49)

吞嚥障礙患者營養Q&A

問：IDDSI是什麼？

答：IDDSI是國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織（The International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, IDDSI），而IDDSI框架是一個8級制飲食框架對食物質地及液體濃稠度作出定義，並提供簡單的測試方法，照顧者可參考當中提供的資訊，為吞嚥障礙患者安排適當的飲食。

問：購買照護食有什麼要注意？

答：現時市面上的預先包裝照護食並未統一使用IDDSI國際標準，部分外國進口品牌或只標示產地所用的照護食標準，消費者要細閱並比較照護食包裝上的營養標籤及成分。部分照護食需加熱才可食用，宜依照包裝上的指引加熱，確保食物溫度，避免過度加熱令食物造型融化。

問：吞嚥障礙患者適合吃粥嗎？

答：不少人認為粥品不用咀嚼，理應適合吞嚥障礙患者食用，但其實廣東粥或潮洲粥都有可能對患者構成相當高的食用安全風險。

廣東粥：米粒被煮到完全融化，口感綿密；但若粥品過黏，有可能機會黏著上顎、牙齒及口腔內壁，若意外地跌入氣管，可能令患者噎到，建議食用前先進行IDDSI測試。

潮州粥：米粒及粥水分明，但進食混合質地的食物需要有良好的口部協調，不適合吞嚥障礙患者食用。照顧者可把米粒及粥水分別調較成合適的IDDSI等級，讓患者分開食用。

有關吞嚥困難飲食問題，可參考衛生署資料【連結】。

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