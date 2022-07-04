消委會．食油｜18款食油安全測試兼總評滿分　皇冠牌花生油、TESCO及Meadows特級初榨橄欖油上榜【附名單】 (13:38)

消委會測試50款食油，結果發現逾九成檢出有害污染物，近六成含基因致癌物。以下整理18款安全測試兼總評滿分的食油，選購食油時不妨多加留意。
18款食油安全測試兼總評滿分（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價）
特級初榨橄欖油：
Carbonell Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil／500毫升／西班牙／$55
TESCO特級初榨橄欖油／1000毫升／英國／$76.9
MASSERIE diSANT'ERAMO Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction／250毫升／意大利／$115
百益 Filippo Berio Extra Virgin Olive Oil／1000毫升／意大利包裝／$99.9
Meadows Extra Virgin Olive Oil／1000毫升／意大利包裝／$68
Primtori Organic Extra Virgin Olive Oil／250毫升／意大利／$50
伯爵 Borges Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original／1000毫升／西班牙／$121
百得利 Bertolli 特純橄欖油／1000毫升／意大利／$109.9
樂家 Colavita 特純橄欖油（冷壓）／500毫升／意大利／$78.9
city'super Organic Extra Virgin Olive Oil／500毫升／西班牙／$68
Coosur Extra Virgin Olive Oil／750毫升／西班牙／$59.9
加利奧Casino Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil／500毫升／西班牙／$52.9
牛油果油：
La Tourangelle Avocado Oil／250毫升／法國／$116.9
Grove Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil／250毫升／紐西蘭／$113
芥花籽油：
Showa Light Canola Oil (Added Vitamin E)／1000克／日本／$72
Clearspring Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)／500毫升／意大利／$77
花生油：
皇冠牌 Crown 極品花生油／800毫升 X3樽／香港包裝／$112.9
調和油：
Costa d'Oro Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)／750毫升／意大利包裝／$50
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食油‧飽和脂肪酸｜椰子油單元或多元不飽和脂肪酸含量低 飽和脂肪酸含量高
食油‧煙點｜油炸或烘焗宜選煙點高食油 煙點低於180°C適合較低溫烹調
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