消委會．食油｜七成含塑化劑　Gallo初榨橄欖油塑化劑超標　六成含污染物3-MCPD　3款轉海關跟進 (12:59)

消委會測試50款常見食油，其中在塑化劑測試中，有35款（佔整體約七成）樣本驗出塑化劑，已轉交食安中心跟進。其中一款特級初榨橄欖油樣本驗出塑化劑含量超出食安中心及歐盟上限。另外，測試中有30款食油樣本（約六成）驗出污染物氯丙二醇（3-MCPD），全部沒有超出歐盟標準。［18款食油安全測試兼總評滿分 皇冠牌花生油、TESCO及Meadows特級初榨橄欖油上榜【附名單】］
不過消委會指出，由於初榨橄欖油及冷壓油是以機械方法壓榨製成，理論上生產過程中不會使用高溫和其他化學物，故不應含有因高溫脫臭加工而衍生的3-MCPD，但測試中卻有1款初榨橄欖油及兩款冷壓油驗出3-MCPD。消委會表示，雖然該3款樣本在正常食用分量下應不會構成健康風險，但產品可能經高溫處理或受到非冷壓油所污染，可能涉及違反《商品說明條例》，已轉交海關跟進。
1款食油塑化劑含量超標（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／塑化劑含量／總評）
Gallo My first olive oil Extra Virgin Olive Oil／250毫升／葡萄牙／$64.9／塑化劑DINP每公斤11毫克／3.5
1款初榨橄欖油及兩款冷壓油驗出3-MCPD（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／3-MCPD含量／總評）
Palermo有機特級初榨橄欖油Organic Extra Virgin Olive Oil First Cold Pressed／1000毫升／土耳其／$150／每公斤690微克／3.5
Prolife Organic有機野生冷榨山茶油Wild Organic Cold Pressed Camellia Seed Oil Unrefined／500毫升／中國／$138／每公斤1500微克／4
加康栢CanBest Organic Cold Pressed & Wild Camellia Oil Extra Light（Extra Virgin）／500毫升／香港包裝／$118／每公斤1100微克／3.5
*評分最高為5分
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