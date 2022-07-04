消委會．食油｜七成含塑化劑　Gallo初榨橄欖油塑化劑超標　六成含污染物3-MCPD　3款轉海關跟進 (12:59)

不過消委會指出，由於初榨橄欖油及冷壓油是以機械方法壓榨製成，理論上生產過程中不會使用高溫和其他化學物，故不應含有因高溫脫臭加工而衍生的3-MCPD，但測試中卻有1款初榨橄欖油及兩款冷壓油驗出3-MCPD。消委會表示，雖然該3款樣本在正常食用分量下應不會構成健康風險，但產品可能經高溫處理或受到非冷壓油所污染，可能涉及違反《商品說明條例》，已轉交海關跟進。

1款食油塑化劑含量超標（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／塑化劑含量／總評）

Gallo My first olive oil Extra Virgin Olive Oil／250毫升／葡萄牙／$64.9／塑化劑DINP每公斤11毫克／3.5

1款初榨橄欖油及兩款冷壓油驗出3-MCPD（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／3-MCPD含量／總評）

Palermo有機特級初榨橄欖油Organic Extra Virgin Olive Oil First Cold Pressed／1000毫升／土耳其／$150／每公斤690微克／3.5

Prolife Organic有機野生冷榨山茶油Wild Organic Cold Pressed Camellia Seed Oil Unrefined／500毫升／中國／$138／每公斤1500微克／4

加康栢CanBest Organic Cold Pressed & Wild Camellia Oil Extra Light（Extra Virgin）／500毫升／香港包裝／$118／每公斤1100微克／3.5

*評分最高為5分

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