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消委會．食油煙點｜油炸或烘焗宜選煙點高食油　煙點低於180°C適合較低溫烹調 (13:05)

食油可以不同方式製作菜餚如油炸、烤焗等。消委會提醒，長期吸入油煙會影響健康，所選食油的煙點宜高於烹調溫度，避免產生大量油煙。高溫煎炸食物時，應選擇在高溫下較穩定、單元不飽和脂肪酸較多的食油；煙點較低的食油則適合較低溫的烹調方法如製作沙津。消委會列出不同種類食油的煙點，又建議無論選用任何種類的食油，都應減少以高溫多油的方法烹調食物，以保障健康。18款食油安全測試兼總評滿分 皇冠牌花生油、TESCO及Meadows特級初榨橄欖油上榜【附名單】

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