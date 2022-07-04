消委會．食油｜近六成食油含基因致癌物　SuperFoodLab椰子油、御品皇花生油、御萬家粟米油超歐盟標準【短片】 (10:48)

食油是廚房必備的烹調食材，消委會測試50款食油，近六成（29款）樣本檢出基因致癌物環氧丙醇（glycidol），當中兩款含量超出每公斤最高含量1000微克的歐盟標準，包括SuperFoodLab純正椰子油及御品皇純正花生油；另有兩款檢出基因致癌物苯並[a]芘（Benzo[a]pyrene），其中御萬家百分百純正粟米油輕微超過每公斤最高含量2微克的歐盟標準。［18款食油安全測試兼總評滿分 皇冠牌花生油、TESCO及Meadows特級初榨橄欖油上榜【附名單】］
兩款食油環氧丙醇含量超出歐盟標準（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／環氧丙醇含量／總評）
SuperFoodLab純正椰子油（無味配方）／420毫升／泰國／$93／每公斤1100微克／2.5
御品皇純正花生油／900毫升 X 3樽／中國／$100／每公斤2000微克／3
1款食油苯並[a]芘超出歐盟標準（牌子及產品名稱／容量／來源地／大約售價／苯並[a]芘含量／總評）
御萬家百分百純正粟米油／1800毫升／中國／$59.9／每公斤2.1微克／4
*評分最高為5分
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