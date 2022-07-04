大館石階影院x香港電影資料館　周日免費放映五十至七十年代歌舞片【附放映時間表】 (11:23)

香港電影資料館聯同大館舉行特備節目「歌舞丰影」，由即日起至8月28日逢周日於大館洗衣場石階，免費放映5齣不同年代的香港歌舞片，包括五十年代的《龍翔鳳舞》、六十年代的《花月佳期》和《香江花月夜》、七十年代的《大家樂》，以及2019年的《你咪理，我愛你！》。另外，凡出席《龍翔鳳舞》及《花月佳期》放映的觀眾，完場時更可獲取限量版明信片乙張。數量有限，送完即止。放映節目免費入場，觀眾可於放映當日前往大館石階影院（洗衣場石階）入座，位置有限，先到先得。