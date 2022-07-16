熱浪襲歐　西班牙葡萄牙法國山火、意大利乾旱　下周料現「最熱日子」 (19:47)

西班牙

西班牙周四（14日）錄得攝氏45.4度的高溫。繼西部發生多宗山火後，南部馬拉加一處渡假勝地及中部鄰近葡萄牙邊境的蒙弗拉圭國家公園，周四發生山火，數千人要撤離；估計全國有近20場山火未撲滅。另由7月7日至13日，西班牙有84人因酷熱而死。

葡萄牙

北部城鎮Pinhao周四曾錄得攝氏47度高溫，接近該國歷來最高溫紀錄。近日氣溫稍為回落，但預料部分城市仍會出現40度高溫，有5區周五（15日）已發出紅色預警。全國現有17宗山火，當局派逾1000名消防員撲救。由7月7日至13日，葡萄牙有238人因酷熱而死。

法國

法國西南部有山火，燒毁7700公頃山林。吉倫特省的山火燒毁7350公頃山林，逾1.1萬人要撤離，火勢目前仍未受控。法國氣象局預測，西部沿岸或現攝氏40至42度高溫。

愛爾蘭

愛爾蘭氣象局針對下周日至下周二發布「異常溫暖天氣」的天氣警告，預料當地周一最高氣溫可達攝氏32度，僅低於當地1887年的歷史高溫33.3度。

意大利

意大利最長河流波河（Po River）出現70年內最嚴重乾旱，當局稱下周氣溫會上升。

（法新社/路透社）

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