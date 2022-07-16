烏克蘭4歲唐氏症女童遭俄導彈炸死　女童最後身影曝光網民心碎 (17:45)

從俄羅斯黑海潛艦發射的導彈，當日擊中文尼察市內的勝利廣場，造成嚴重破壞。Iryna母女路經該處受波及，Liza倒臥嬰兒車旁邊，當場死亡；Iryna則燒傷及斷腳，重傷送院。

據知當時母女倆正前往見言語治療師，回程時卻遇難。醫生因擔心重傷的Iryna得知女兒死訊可能活不成，故醫院暫時封鎖了外界消息。

而在襲擊前不足兩小時，Iryna才剛在社交媒體發布短片，可見Liza推着同一輛嬰兒車與母親一起行，成為她死前的最後片段。烏克蘭國防部在Twitter轉載該短片，片段在社交網瘋傳，網民紛表心碎。

（路透社）