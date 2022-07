烏克蘭4歲唐氏症女童遭俄導彈炸死　女童最後身影曝光網民心碎 (17:45)

從俄羅斯黑海潛艦發射的導彈,當日擊中文尼察市內的勝利廣場,造成嚴重破壞。Iryna母女路經該處受波及,Liza倒臥嬰兒車旁邊,當場死亡;Iryna則燒傷及斷腳,重傷送院。

據知當時母女倆正前往見言語治療師,回程時卻遇難。醫生因擔心重傷的Iryna得知女兒死訊可能活不成,故醫院暫時封鎖了外界消息。

而在襲擊前不足兩小時,Iryna才剛在社交媒體發布短片,可見Liza推着同一輛嬰兒車與母親一起行,成為她死前的最後片段。烏克蘭國防部在Twitter轉載該短片,片段在社交網瘋傳,網民紛表心碎。

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022