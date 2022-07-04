強制檢測｜79地點納強檢　新城市廣場春水堂、西九龍中心譚仔雲南米線、東涌映灣園悅濤軒9座等【附名單】 (11:45)

納入強檢名單的住宅大廈包括東涌映灣園悅濤軒9座、油塘油美苑濤美閣、油麻地窩打老道8號1座、西營盤同達大廈等。

納入強檢名單的食肆，包括沙田新城市廣場3期3樓A332及A363A 號舖春水堂（指明時段為7月11日下午3時15分至4時15分）、深水埗西九龍中心2樓215A,216及223-225號舖譚仔雲南米線（7月10日下午1時15分至2時）、沙田置富第一城1樓104-105號舖日牛涮涮鍋專門店（7月10日下午7時30分至9時）等。

另外4個因污水陽性納入指明地點包括元朗洪福邨洪歡樓、大圍美林邨美桃樓、北角模範邨民樂樓及屯門友愛邨愛暉樓，曾在7月9日至15日曾逗留超過兩小時者，須於7月16日或17日接受檢測。

詳見https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220715.pdf

如市民在今年4月15日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY