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7月15日新冠疫情重點一覽 (21:00)

本港今日（15日）新增3574宗新型冠狀病毒個案，包括3358宗本地感染個案及216宗輸入個案。九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）有7名校巴司機、1名校巴保母及2名學生確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信，校巴司機於社區感染，司機及保母會一起午膳因此傳播。醫管局宣布下周一（18日）起，要求在高風險病房工作的員工，包括化療科、血科等病房，除了每日需要接受快速抗原測試，每周兩次接受核酸檢測。【香港新冠疫情互動地圖

今日疫情重點：

本港增3574宗新冠陽性個案　校巴群組再現　高風險病房工作醫護下周一起須每周兩次核酸檢測

強制檢測｜70地點納強檢 啟田商場壽司郎、新港城中心肯德基、麗港城14座等【附名單】

大埔中心、華富邨、啟晴邨等污水陽性　政府派快速測試包

大埔頌雅苑頌真閣封區檢測

大埔富亨邨亨裕樓1043人完成檢測 揭34新冠陽性、9不確定個案

屯門湖景邨湖翠樓1770人完成檢測 揭14新冠陽性個案

前往內地澳門者今起須先網上預約於口岸檢測　旅客讚秩序改善

日研究BA.5繁殖力及致病力或強於BA.2　打3針復必泰兩周後防發病率僅48.5%

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

長新冠／新冠輕症 中醫資訊：

乾咳｜中醫燉湯食譜：枇杷葉桑白皮麥冬湯 潤燥

痰咳｜中醫燉湯食譜：浙貝茯苓瓜蔞仁薏米湯　潤腸化痰

腦霧｜中醫湯水提氣安神　助改善睡眠記憶

中招飲咩湯水好？(港大醫學院中醫藥學院)

新冠癒後咽痛多痰　羅漢二草茶清肺化痰｜中醫食療

頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 按四穴位紓緩【附按穴位置圖】

紓緩喉嚨不適兩茶飲：甘草水、杏仁菊花茶

中醫處方紓緩新冠輕症

其他

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