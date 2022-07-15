7月15日新冠疫情重點一覽 (21:00)

本港今日（15日）新增3574宗新型冠狀病毒個案，包括3358宗本地感染個案及216宗輸入個案。九龍塘國際英文幼稚園（羅福道）有7名校巴司機、1名校巴保母及2名學生確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信，校巴司機於社區感染，司機及保母會一起午膳因此傳播。醫管局宣布下周一（18日）起，要求在高風險病房工作的員工，包括化療科、血科等病房，除了每日需要接受快速抗原測試，每周兩次接受核酸檢測。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
本港增3574宗新冠陽性個案 校巴群組再現 高風險病房工作醫護下周一起須每周兩次核酸檢測
強制檢測｜70地點納強檢 啟田商場壽司郎、新港城中心肯德基、麗港城14座等【附名單】
大埔富亨邨亨裕樓1043人完成檢測 揭34新冠陽性、9不確定個案
日研究BA.5繁殖力及致病力或強於BA.2 打3針復必泰兩周後防發病率僅48.5%
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採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
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．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】