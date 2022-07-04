好去處｜中環街市睇微型展、地質公園攝影展　PMQ元創方繪本展親子共賞 (09:53)

1.「細塑今昔‧智建未來」微型藝術展

「細塑今昔‧智建未來」微型藝術展，展品包括電影《秋天的童話》經典一幕、《中環街市》、《天台屋》等，展期至本周六，大家要把握最後機會，欣賞精緻的微型作品。【睇片‧多圖：中環街市微型展】

日期：即日至7月16日

時間：10:00am-10:00pm

地點：中環街市一樓Event Space

2.香港地質公園攝影巡迴展@中環街市

香港地質公園於7月至12月舉辦攝影巡迴展，首站由即日起至7月31日於中環街市舉行，展出100張香港地質公園照片及多套短片，其間更有專業導賞員及得獎攝影師在場，介紹公園的景點及分享攝影技巧和經驗。【睇相︰香港地質公園攝影巡迴展】

日期：即日至7月31日（得獎攝影師分享環節：7月17日﹑24日及31日下午）

時間：11:00am-7:00pm

地點：中環街市一樓

3.PMQ元創方「餵飽你」繪本展

由即日至8月7日於中環PMQ元創方舉辦「餵飽你」繪本展，以繪本入饌的飲食新體驗。親子創作及限定活動，適合大人小朋友，有興趣可報名參加。【更多詳情：「餵飽你」繪本展@PMQ元創方】

日期：即日至8月7日

時間：11:00am-7:00pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座7樓S710-S711室

註：資料以主辦機構公布為準

更多好去處：

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