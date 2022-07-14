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7月14日新冠疫情重點一覽 (21:02)

本港今日（14日）新增3674宗新型冠狀病毒個案，包括3417宗本地感染個案及257宗輸入個案。政府更新離境口岸陽性個案處理安排，若旅客於包括深圳灣在內的口岸打算前往內地或澳門前，特別核酸檢測呈陽性，會即時獲發隔離令，須登上專車，直接前往社區隔離設施。另外衛生署副署長李敏碧今日快測陽性，衛生署長林文健列為密切接觸者須隔離檢疫。【香港新冠疫情互動地圖

今日疫情重點：

增3674陽性包括3417本地個案　佛教醫院病房12病人及員工染疫一人已離世

離境往內地者若檢測陽性 須即時入住社區隔離設施

衛生署副署長新冠病毒檢測呈陽性　衛生署長須檢疫

工聯會立法會議員黃國新冠病毒快測陽性　曾於「前廳交流會」站梁君彥身旁與林定國一組

孫東稱若社會強烈反對擴展「紅黃碼」範圍　政府不會強硬推行　指安心出行終會實名化

黃大仙下邨、馬鞍山雅典居、將軍澳日出康城領都等污水陽性　政府派快速測試包

大埔富亨邨亨裕樓封區檢測

屯門湖景邨湖翠樓封區檢測

上水祥龍圍邨呈祥樓1347人完成檢測　揭5新冠陽性個案

順天邨天琴樓1593人完成檢測　揭20新冠陽性、兩不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

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