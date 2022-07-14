7月14日新冠疫情重點一覽 (21:02)

本港今日（14日）新增3674宗新型冠狀病毒個案，包括3417宗本地感染個案及257宗輸入個案。政府更新離境口岸陽性個案處理安排，若旅客於包括深圳灣在內的口岸打算前往內地或澳門前，特別核酸檢測呈陽性，會即時獲發隔離令，須登上專車，直接前往社區隔離設施。另外衛生署副署長李敏碧今日快測陽性，衛生署長林文健列為密切接觸者須隔離檢疫。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
增3674陽性包括3417本地個案 佛教醫院病房12病人及員工染疫一人已離世
工聯會立法會議員黃國新冠病毒快測陽性 曾於「前廳交流會」站梁君彥身旁與林定國一組
孫東稱若社會強烈反對擴展「紅黃碼」範圍 政府不會強硬推行 指安心出行終會實名化
黃大仙下邨、馬鞍山雅典居、將軍澳日出康城領都等污水陽性 政府派快速測試包
順天邨天琴樓1593人完成檢測 揭20新冠陽性、兩不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
長新冠／新冠輕症 中醫資訊：
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】