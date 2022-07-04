12款點心鈉量一覽　食安中心：蝦肉燒賣最高鈉　腸粉加一湯匙豉油鈉多一倍【短片】 (16:25)

12款點心 最高鈉：蝦肉燒賣 最低鈉：淨腸粉

食安中心從不同食肆和點心店，收集12款點心共120個樣本及4款醬料，了解食物鈉含量。結果發現，點心樣本每100克含3毫克至680毫克鈉，平均含量330毫克。

點心鈉含量（排名由高至低）：

．蝦肉燒賣，每100克含590毫克鈉

．鮮蝦春卷，每100克含480毫克鈉

．牛肉球，每100克含440毫克鈉

．蝦餃，每100克含430毫克鈉

．珍珠雞，每100克含420毫克鈉

．煎蘿蔔糕，每100克含380毫克鈉

．蒸叉燒包，每100克含320毫克鈉

．蒸粉果，每100克含310毫克鈉

．蒸菜肉包，每100克含230毫克鈉

．叉燒腸粉，每100克含180毫克鈉

．牛肉腸粉，每100克含160毫克鈉

．淨腸粉，每100克含66毫克鈉

食安中心貼士

食安中心提醒，點心的鈉主要有3個來源，包括：原材料如肉類水產本身鈉含量、製作時添加的調味料，以及額外加的醬料。以一碟叉燒腸粉為例，若加一湯匙豉油，鈉含量升了一倍有多（110%）。食安中心教大家若想吃得較健康，可要求點心與醬料分開上，先嘗食物味道才決定要否醬料。

倡多用蒜頭、八角等天然調味料

人體攝取過多鈉會增加患高血壓風險，同時可致心臟病、中風和腎衰竭，食安中心發現同款點心不同食肆鈉含量可相差很遠。要減低鈉含量，除了減鹽和調味料，亦可多用天然配料如蒜頭、八角等調味和醃製食物等。