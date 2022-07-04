強制檢測｜71地點納強檢　將軍澳寶盈花園5座、鯉魚門廣場KFC、尖沙嘴金巴利道輕鬆一下等【附名單】 (09:14)

納入強檢名單的住宅大廈包括將軍澳寶盈花園5座、大角嘴西九龍紀律部隊宿舍第二座、屯門新屯門中心6座、荃灣海濱花園海珠閣等。

納入強檢名單的食肆，包括牛頭角彩盈邨彩盈坊地下1號舖銀龍茶餐廳（指明時段為7月8日上午10時45分至12時）、油塘鯉魚門廣場1樓103號舖肯德基家鄉雞（指明時段為7月6日下午3時至3時30分）、紅磡黃埔天地百合苑商場地下G11號舖大家樂（指明時段為7月8日上午9時至9時30分、下午12時15分至1時15分）、黃埔天地聚寶坊地下G7A號舖及地庫B12-14號舖麥當勞（指明時段為7月8日晚上10時15分至11時15分）、尖沙嘴金巴利道25號長利商業大廈地下輕鬆一下（指明時段為7月9日中午12時至12時45分）等。

詳見www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220711.pdf

如市民在今年4月11日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

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