防蚊｜天然驅蚊法寶DIY：蚊磚、香錐、中藥驅蚊包、止痕蚊膏【附製法】 (09:52)

蚊蟲在夏天大量滋生，除了噴蚊怕水之外，大家不妨以成分天然的材料，自製驅蚊「法寶」。
天然驅蚊DIY：
● 中藥驅蚊包：中醫教路，可選有驅蚊效果的中藥如：艾葉、防風、薄荷、丁香、陳皮，再配香茅等材料，自製隨身驅蚊包。【製法及提醒】
● 香錐：使用香茅粉、艾絨或艾粉、檀香粉等材料製成香錐點燃。【短片：DIY驅蚊香錐】
● 乾燈皮：橙皮風乾後，可點燃燈皮或以乾橙皮製作成花形裝飾，放在家中有助驅蚊。【短片：乾橙皮驅蚊兩方法：點燃乾橙皮、橙皮裝飾】
● 香茅驅蟲磚：以香薰蠟燭數粒（以白色無味最佳）及香茅精油製作驅蟲磚，大約可擺放3個月，之後可用刀批走表面的蠟，讓蠟燭內藏的香茅精油氣味再度散發出來。【短片：香茅驅蟲磚製法】
● 香茅薄荷味蚊磚：以天然材料如蜂蠟和香茅精油，製作出如小肥皂的蚊磚，以紗網放於洗手間、廚房等多蚊地方。【蚊磚製法】
止痕蚊膏DIY：
● 自製止痕蚊膏：以食用油配以香茅精油、茶樹精油等製作止痕蚊膏，留意一歲或以下幼兒不宜用。【短片：DIY止痕蚊膏】
驅蚊 實用資訊：
家居盆栽易惹蚊螆 康文署園藝導師：柑皮蒜頭或辣椒搗碎泡水 澆溉植物趕蚊蟲
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