英11人宣布角逐保守黨黨魁　前財相辛偉誠、前衛生大臣賈偉德「印裔巴裔移民後代之爭」 (19:23)

．辛偉誠（Rishi Sunak）

42歲的辛偉誠2020年2月起出任財相，上周五（8日）請辭。他是印度裔移民後代，曾是銀行家，妻子Akshata Murty為印度著名IT企業家的女兒。今年5月他與妻子雙雙打入《星期日泰晤士報》財富榜，相信是下議院中最富有的議員。兩人身家共達7.3億英鎊。

辛偉誠一直被視為約翰遜接班人，今次選情亦被看高一線，但他曾因「派對門」醜聞被罰款，妻子曾涉避稅，他也被指未有向受生活成本上漲之苦的民眾提供足夠支援，或打擊其勝算。

．賈偉德（Sajid Javid）

52歲的賈偉德去年6月起出任衛生大臣，上周五請辭。賈偉德出生在蘭開夏郡一個巴基斯坦裔家庭，父母早年由巴基斯坦移民到英國，他從政前是銀行家。他此前曾出任財相，是英國首名亞裔財政大臣。他主張減稅以令英國經濟復蘇。上月曾被指涉避稅，被工黨要求當局調查。

．卓慧思（Liz Truss）

46歲的卓慧思於去年9月起出任外相。前首相卡梅倫執政時，她曾任環境、食品及鄉郊事務大臣；另一前首相文翠珊執政時，卓慧思獲委任為司法大臣及大法官，是英國首名女性大法官。

卓慧思以敢言而在黨內備受歡迎，亦活躍於Instagram，不但經常發布相片，也特地聘用數碼媒體達人，幫忙在社交媒體打造女強人形象，一些照片被指有已故前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人的影子。

．查學禮（Nadhim Zahawi）

55歲的查學禮原為教育大臣，辛偉誠上周辭職後，約翰遜任命查學禮為財政大臣，但不足48小時他便辭任，公開要求約翰遜辭職。

查學禮在伊拉克巴格達出生，薩達姆掌權期間，11歲時的他與家人逃難到英國。

除上述4人，加入保守黨黨魁之位爭奪戰的人還包括：

．運輸大臣夏博思（Grant Shapps）

．前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）

．前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）

．檢察總長柏斐文（Suella Braverman）

．下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）

．前任平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）

．下議院議員奇什蒂（Rehman Chishti）

（綜合報道）