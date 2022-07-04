營養師建議100卡路里雪糕雪條　減磅、關注血糖者食得【附名單及營養資料】 (10:38)

營養師建議雪糕或雪條：

．明治角10棒波子汽水味（1條45毫升、53千卡、1克脂肪、10.5克糖）

．雀巢鷹嘜奶條（1條60毫升、84千卡、3.9克脂肪、9.4克糖）

．Dreyer's Real Delight Strawberry乳酪雪條（1條70毫升、86千卡、2.9克脂肪、11.5克糖）

．Lotte Zero Ice Cake（1個44毫升、97千卡、5.9克脂肪、0克糖）

．DAMA Mango Coconut Pomelo純素雪糕（1杯100毫升、101千卡、2.4克脂肪、12.1克糖）

．Futaba Crefa士多啤梨蛋糕杯（1杯145毫升、125千卡、5.3克脂肪、12.7克糖）

．Lotte Zero Biscuit Crunch Choco Bar（1條75毫升、159千卡、13.2克脂肪、0克糖）

水果雪葩、「零糖」雪糕未必健康

Jennifer提醒，一些水果雪葩雖然較低脂肪，但糖分不少，不一定是健康選擇；聲稱「零糖」的雪糕產品也可能屬高脂，建議消費者留意營養標籤。每100克固體食物含超過20克總脂肪屬高脂，高糖則為每100克固體食物含超過15克糖。

她補充，一般人選擇雪糕雪條，建議不要超過每天熱量所需的10%，可在160至200千卡內；減磅或關注血糖者則可選擇120千卡以下。關注血糖的人可在餐與餐之間享用甜品，避免血糖驟升。