防蚊慎選驅蚊劑　DEET可溶膠或毁手機衣物　多種驅蚊成分不適合嬰幼兒【附5種常見驅蚊成分資料】 (14:03)

常見驅蚊成分：

●避蚊胺（DEET）：

．被廣泛應用多年，惟安全性成疑。如在兒童身上使用高濃度的避蚊胺產品，可能引致皮疹、水疱或令皮膚及黏膜受刺激。衛生防護中心建議，6個月以下嬰兒不要使用含避蚊胺的驅蚊劑

．可溶解膠質物品或某些合成纖維，若手上沾有含避蚊胺的驅蚊產品，再拿取外層含有膠部件的物品如相機、手機、手提袋、膠框眼鏡或衣物等，可能造成損壞

●埃卡瑞丁（icaridin，又稱派卡瑞丁picaridin）：

．常見於歐洲和澳洲防蚊產品，幾乎無色無臭，且不黏膩，比避蚊胺不易刺激皮膚，惟可能刺激眼睛，故加拿大健康局建議，6個月以下嬰兒不應使用

．不會損壞塑膠和人造纖維衣物

●丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）：

．無色，幾乎無味，有可能刺激眼睛，美國建議2個月以下嬰兒不應使用含IR3535的驅蚊產品

．驅蚊效用或較避蚊胺低

．與避蚊胺一樣有可能溶解膠質物品或某些合成纖維

●對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）：

．通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹的精油，美國疾控中心（CDC）建議勿使用未提煉過的檸檬尤加利油驅蚊，稱其未經安全及功效測試

．可能會刺激眼睛，不建議3歲以下兒童使用；使用時要避免接觸眼睛

●甲基壬基酮（IBI-246）：

．來自野生番茄的天然物質，是較新的驅蚊成分。部分產品或會將其標示為野紅茄提取物

．幾乎無毒，可用於化妝品和用以驅逐貓狗

資料來源：消委會網頁