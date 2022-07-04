防蚊慎選驅蚊劑　DEET可溶膠或毁手機衣物　多種驅蚊成分不適合嬰幼兒【附5種常見驅蚊成分資料】 (14:03)

據食環署資料，在6月，白紋伊蚊誘蚊器指數達四級、即白紋伊蚊分布非常廣泛的地區包括紅磡、西貢市、上水、屯門掃管笏。要使用驅蚊劑預防被蚊叮，市民宜留意有些驅蚊劑成分可溶解膠質物品，也有些是不適合嬰幼兒使用。本文按消費者委員會資料，整理5種常見驅蚊成分的使用注意事項。相關報道：登革熱｜白紋伊蚊指數多區急升 上水、掃管笏最嚴重 馬鞍山滅蚊後仍分佈廣
常見驅蚊成分：
●避蚊胺（DEET）：
．被廣泛應用多年，惟安全性成疑。如在兒童身上使用高濃度的避蚊胺產品，可能引致皮疹、水疱或令皮膚及黏膜受刺激。衛生防護中心建議，6個月以下嬰兒不要使用含避蚊胺的驅蚊劑
．可溶解膠質物品或某些合成纖維，若手上沾有含避蚊胺的驅蚊產品，再拿取外層含有膠部件的物品如相機、手機、手提袋、膠框眼鏡或衣物等，可能造成損壞
●埃卡瑞丁（icaridin，又稱派卡瑞丁picaridin）：
．常見於歐洲和澳洲防蚊產品，幾乎無色無臭，且不黏膩，比避蚊胺不易刺激皮膚，惟可能刺激眼睛，故加拿大健康局建議，6個月以下嬰兒不應使用
．不會損壞塑膠和人造纖維衣物
●丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）：
．無色，幾乎無味，有可能刺激眼睛，美國建議2個月以下嬰兒不應使用含IR3535的驅蚊產品
．驅蚊效用或較避蚊胺低
．與避蚊胺一樣有可能溶解膠質物品或某些合成纖維
●對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）：
．通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹的精油，美國疾控中心（CDC）建議勿使用未提煉過的檸檬尤加利油驅蚊，稱其未經安全及功效測試
．可能會刺激眼睛，不建議3歲以下兒童使用；使用時要避免接觸眼睛
●甲基壬基酮（IBI-246）：
．來自野生番茄的天然物質，是較新的驅蚊成分。部分產品或會將其標示為野紅茄提取物
．幾乎無毒，可用於化妝品和用以驅逐貓狗
資料來源：消委會網頁