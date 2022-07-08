安倍晉三中槍亡｜疑兇供稱母沉迷宗教團體　散盡家財捐款致破產　遷怒安倍 (17:14)

日本前首相安倍晉三昨（8日）在奈良市發表演說期間中槍不治，疑兇為41歲的海上自衛隊前隊員山上徹也。日本放送協會（NHK）報道，山上徹也供稱母親沉迷一個宗教團體，大量捐款致破產，以致家中一團糟，他認定安倍與該團體關係密切，因而對安倍動殺機。
報道稱，山上徹也原打算殺害該宗教團體的高層，但認為安倍晉三與該團體關係密切，故以安倍為目標。山上徹也又向警方透露，案發前一日曾到安倍在岡山縣發表演說的會場。警方認為山上可能一直等待下手時機。
另外，山上徹也表示本來打算製作炸藥，後來改為自製槍支，幾個月前已製作了多把槍。警方亦在山上的住所搜獲多件懷疑爆炸品及數把疑似自製槍械。
（日本時報/NHK/共同網）
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