安倍晉三中槍亡｜安倍獲22人保護　日媒質疑警備鬆散現致命漏洞　奈良警認疏失道歉 (20:36)

奈良縣警察本部長鬼塚友章今日（9日）黃昏時召開記者會，承認警方在保護安倍方面無可否認有疏失，並公開鞠躬道歉。他表示，雖然安倍是在周四（7日）晚上臨時決定翌日到奈良，但奈良警方確實制訂過維護其安全的計劃，鬼塚自己也曾過目該份計劃。鬼塚又稱，他當警察已27年，今次事件是他警察生涯中最大的遺憾和傷痛。

此前，《體育日本》報道引述前警官吉川祐二表示，保護人員應以受保護者為中心圍成圓形，背對受保護者站立警戒，但「根據現場影片來看，這種維安布置沒有做好」，批評現場保安過於鬆散。

吉川又稱，山上徹也從後走近安倍時，安倍身後兩名保護人員中，一人似乎發現了山上，並向另一人耳語。吉川稱，此時二人沒有上前制止山上，令他靠近到足以槍擊的距離，「是警備的疏失」。另有警員認為，凶器外觀看似相機的長鏡頭，可能影響保護人員的判斷。

奈良縣警方今亦公布安倍遺體的司法解剖結果，安倍頸部和左上臂共2處有中彈傷口，死因是「左上臂中槍，損傷左右鎖骨下動脈，導致失血過多死亡」。而搶救安倍的醫院昨稱安倍頸部有兩處槍傷，警方稱不清楚是否由子彈造成。

（共同社/體育日本/中央社）