7月8日新冠疫情重點一覽 (20:58)

本港今日（8日）新增2945宗新型冠狀病毒個案，包括2748宗本地感染個案及197宗輸入個案；多3名新冠患者不治。醫務衛生局長盧寵茂以溫度比喻動態清零政策，稱若將溫度套用於抗疫，「『絕對零度』是所有生活和經濟完全靜止，這絕對不會是香港作為國際城市的方向。」他又稱上任後聽得最多的字眼是「通關」，形容「發夢都諗起通關」，但強調市民要有合理期望，短時間內無可能回到2020年以前的完全無檢疫通關。
今日疫情重點：
盧寵茂溫度喻動態清零：攝氏零度非絕對零 生活經濟靜止非港抗疫方向【短片】
盧寵茂：承辦商加大檢測量及更快出結果 完全免檢疫通關短期內無可能
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