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7月8日新冠疫情重點一覽 (20:58)

本港今日（8日）新增2945宗新型冠狀病毒個案，包括2748宗本地感染個案及197宗輸入個案；多3名新冠患者不治。醫務衛生局長盧寵茂以溫度比喻動態清零政策，稱若將溫度套用於抗疫，「『絕對零度』是所有生活和經濟完全靜止，這絕對不會是香港作為國際城市的方向。」他又稱上任後聽得最多的字眼是「通關」，形容「發夢都諗起通關」，但強調市民要有合理期望，短時間內無可能回到2020年以前的完全無檢疫通關。

香港新冠疫情互動地圖

今日疫情重點：

增2945陽性2748屬本地個案　多3患者不治

盧寵茂溫度喻動態清零：攝氏零度非絕對零　生活經濟靜止非港抗疫方向【短片】

盧寵茂：承辦商加大檢測量及更快出結果　完全免檢疫通關短期內無可能

欣安邨、海欣花園、麗都花園等污水陽性 政府派快速測試包

何文田愛民邨昭民樓封區檢測

德田邨德禮樓920人完成檢測　揭一新冠陽性個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

學童快測資訊

疫苗到戶接種服務【附連結及熱線】

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

檢測陽性人士須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

康復紀錄二維碼【附連結+短片示範】

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

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痰咳｜中醫燉湯食譜：浙貝茯苓瓜蔞仁薏米湯　潤腸化痰

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