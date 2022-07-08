安倍晉三中槍亡｜安倍晉三夫婦捲右翼校買地醜聞　妻被指成政治負資產 (18:43)

在奈良發表演說期間遭槍擊身亡的日本前首相安倍晉三，在第二次出任首相期間，與妻子兼日本零食生產大商森永製菓創辦人森永太一郎的曾孫安倍昭惠，於2017年2月被揭牽涉右翼辦學團體「森友學園」以賤價購地建校的醜聞，事件被指令昭惠成為安倍政治生命的負資產。
2017年2月，日本傳媒揭發，森友學園於2016年6月以不足市價兩成的價錢，購入大阪豐中市一幅國有土地建校，出任該校名譽校長的安倍昭惠，與安倍晉三亦被捲入。昭惠隨即辭任名譽校長職務避嫌，但未幾她再被揭曾到森友學園旗下幼稚園演說，並讚揚校方的民族主義教育理念。森友學園理事長籠池泰典更大爆，昭惠稱代安倍晉三向校方轉交秘密捐款100萬日圓（約7萬港元），又疑在事件曝光後傳送暗示收口的郵件。
安倍晉三當時反駁，昭惠並非官員，與事件無關，昭惠亦稱對被捲入醜聞大惑不解。但在野黨批評，昭惠的行為顯示她實質是公職人員。當時有國會議員稱，昭惠勢成安倍政治生命的負資產。
2020年3月，昭惠被揭在新型冠狀病毒疫情下，在櫻花樹下與友人聚會合照，同行者包括模特兒及演藝界的人，惹來批評。
安倍晉三於2020年8月稱身患的潰瘍性大腸炎有復發迹象，宣布辭職，其任期原定至2021年9月。
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