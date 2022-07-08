安倍晉三中槍亡｜安倍晉三夫婦捲右翼校買地醜聞　妻被指成政治負資產 (18:43)

2017年2月，日本傳媒揭發，森友學園於2016年6月以不足市價兩成的價錢，購入大阪豐中市一幅國有土地建校，出任該校名譽校長的安倍昭惠，與安倍晉三亦被捲入。昭惠隨即辭任名譽校長職務避嫌，但未幾她再被揭曾到森友學園旗下幼稚園演說，並讚揚校方的民族主義教育理念。森友學園理事長籠池泰典更大爆，昭惠稱代安倍晉三向校方轉交秘密捐款100萬日圓（約7萬港元），又疑在事件曝光後傳送暗示收口的郵件。

安倍晉三當時反駁，昭惠並非官員，與事件無關，昭惠亦稱對被捲入醜聞大惑不解。但在野黨批評，昭惠的行為顯示她實質是公職人員。當時有國會議員稱，昭惠勢成安倍政治生命的負資產。

2020年3月，昭惠被揭在新型冠狀病毒疫情下，在櫻花樹下與友人聚會合照，同行者包括模特兒及演藝界的人，惹來批評。

安倍晉三於2020年8月稱身患的潰瘍性大腸炎有復發迹象，宣布辭職，其任期原定至2021年9月。

安倍晉三中槍亡 相關報道：

妻醫院見安倍晉三最後一面

安倍晉三中槍不治 終年67歲【多圖．短片】

在場記者：響兩槍聲 民眾尖叫 喊「有醫療人員在場嗎？」【短片】

安倍晉三出身政治世家 日本史上在位最長首相