安倍晉三中槍亡｜安倍晉三妻被指擁「第一夫人意識」　稱丈夫會做家務但少在家吃飯 (18:21)

日本前首相安倍晉三今午（8日）在奈良市發表演說期間中槍不治，其妻安倍昭惠趕赴醫院見丈夫最後一面。安倍昭惠現年60歲，為日本零食生產大商森永製菓創辦人森永太一郎的曾孫，她曾在廣告大擘電通任職，在上司介紹下與安倍交往結婚，沒有子嗣。安倍昭惠被形容為擁有「美國第一夫人意識」的首相夫人，但亦不時在公共議題與安倍的政策唱反調。她曾稱丈夫很少回家吃飯，但會負責家務。她曾說當上第一夫人，不能令丈夫尷尬，但很在乎別人眼中的自己，希望仍可做自己。
安倍晉三出任其父安倍晉太郎的秘書時，由友人介紹認識昭惠。昭惠出身東京聖心女子學院，1998到2002年間在下關市的FM電台當DJ。她性格外向，愛打高爾夫球及滑雪，亦是韓國影星裴勇俊的影迷。
昭惠常以溫和親切形象示人，常與安倍晉三出席公開活動，與各國元首會面。她曾在國會選舉中助自民黨演說拉票，2006年更以個人身分訪華。2013年3月，安倍晉三第二次出任首相期間，昭惠在中國駐日大使館出席婦女節酒會，並以中文說「婦女能頂半片天」，贏得全場熱烈掌聲。
雖然昭惠不時提出傾向自由派的主張，甚至與安倍的政策唱反調，如反對使用核電、支持停建沖繩美軍設施等，但她亦為丈夫爭取民意，例如在社交網站上載夫婦二人與愛犬嬉戲的情景，以及與反對安倍的示威者微笑握手等。2014年4月，昭惠在東京參加同志遊行，呼籲關注愛滋病。
昭惠被指與安倍母親、日本前首相岸信介的長女洋子不和。洋子不滿媳婦在公開場合與安倍唱反調，甚至不滿媳婦的衣著。安倍在2012年為首相選舉衝刺時，昭惠忙於在東京開居酒屋，令洋子大為震怒。
昭惠曾透露，安倍因為工作關係，平日很少在家吃飯；談及夫妻關係時，她稱與安倍均不會對對方有過度期望；二人吵架後，安倍不會道歉，但之後會忘了在吵架。她稱，由於她日常工作很忙，安倍也會負責洗碗或倒垃圾。安倍又曾自爆，因一時大意讓妻子長期服用寵物專用的健康食品。