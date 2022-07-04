安倍晉三中槍亡｜安倍晉三妻被指擁「第一夫人意識」　稱丈夫會做家務但少在家吃飯 (18:21)

安倍晉三出任其父安倍晉太郎的秘書時，由友人介紹認識昭惠。昭惠出身東京聖心女子學院，1998到2002年間在下關市的FM電台當DJ。她性格外向，愛打高爾夫球及滑雪，亦是韓國影星裴勇俊的影迷。

昭惠常以溫和親切形象示人，常與安倍晉三出席公開活動，與各國元首會面。她曾在國會選舉中助自民黨演說拉票，2006年更以個人身分訪華。2013年3月，安倍晉三第二次出任首相期間，昭惠在中國駐日大使館出席婦女節酒會，並以中文說「婦女能頂半片天」，贏得全場熱烈掌聲。

雖然昭惠不時提出傾向自由派的主張，甚至與安倍的政策唱反調，如反對使用核電、支持停建沖繩美軍設施等，但她亦為丈夫爭取民意，例如在社交網站上載夫婦二人與愛犬嬉戲的情景，以及與反對安倍的示威者微笑握手等。2014年4月，昭惠在東京參加同志遊行，呼籲關注愛滋病。

昭惠被指與安倍母親、日本前首相岸信介的長女洋子不和。洋子不滿媳婦在公開場合與安倍唱反調，甚至不滿媳婦的衣著。安倍在2012年為首相選舉衝刺時，昭惠忙於在東京開居酒屋，令洋子大為震怒。

昭惠曾透露，安倍因為工作關係，平日很少在家吃飯；談及夫妻關係時，她稱與安倍均不會對對方有過度期望；二人吵架後，安倍不會道歉，但之後會忘了在吵架。她稱，由於她日常工作很忙，安倍也會負責洗碗或倒垃圾。安倍又曾自爆，因一時大意讓妻子長期服用寵物專用的健康食品。

資料來源：明報資料室

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