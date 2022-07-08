安倍晉三中槍亡｜安倍晉三出身政治世家　日本史上在位最長首相 (16:59)

屬自民黨的安倍晉三，1954年9月21日出生於東京，父母出身政治世家，其祖父安倍寬與父親安倍晉太郎皆為山口縣出身的國會議員，外祖父岸信介與外叔公佐藤榮作是影響日本戰後政壇元老。佐藤榮作曾經是連續總任期最長的首相，一度執政2798日，紀錄被安倍晉三打破。

安倍晉三從小學至高中均就讀東京的名門私校成蹊學園，大學進入成蹊大學政治系，主修行政學。1977年畢業後在美國就讀語言學校，翌年入讀南加州大學，但1年後返回日本，在神戶製鋼服務。

1982年父親安倍晉太郎出任外務大臣，安倍晉三跟隨父親進入外務省，成為外務大臣秘書官。1991年安倍晉太郎去世，安倍晉三接手父親在山口縣的選區，在1993年的第40屆眾議員選舉中順利當選，開啟國會議員的生涯。安倍的母親洋子為日本前首相岸信介的長女，安倍的太太昭惠則是企業家千金，出身森永集團。

（綜合報道）

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