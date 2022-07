另一個以拉里名義設立的Twitter就張貼了牠的「澄清聲明」,強調自己不是「約翰遜的貓」(I'm not "Boris Johnson's cat")。而在約翰遜辭職前一日(6日),該Twitter亦發了帖文,表示「憑良心,我不能再容忍與這名首相一起住,一是他走,一是我走。」(I can no longer, in good conscience, live with this Prime Minister. Either he goes, or I do)

拉里本是倫敦動物慈善機構「巴特西貓狗之家」收留的流浪貓,2011年獲時任首相卡梅倫收養,並任命為「首席捕鼠大臣」。拉里現已15歲,曾與卡梅倫、文翠珊及約翰遜三任首相「共事」,堪稱是唐寧街「老臣子」。

(BBC/路透社/每日鏡報)