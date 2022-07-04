香港舊照片｜七十年代大埔街頭市集：富善街、普益街、安富道　居民買餸人頭湧湧 (09:55)

大埔街市在1940年代尾落成，位置大約為現時仁興街垃圾收集站，樓高一層，提供50個售賣肉類、魚類和蔬菜的攤檔。雖然有政府街市，但昔日大埔街頭市集依然成行成市。政府檔案處一份1963年的文件顯示，當時大埔街市對出稱為「谷亭」（Kuk Ting）的地方有小販擺賣，政府在1960年代擴建大埔街市，將「谷亭」範圍暫時列為街市的延伸部分。政府檔案處facebook分享1970年代大埔街頭市集的圖片，可見當時的富善街、普益街、安富道等一帶人頭湧湧，居民忙着買餸的情況。
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