一文看各地入境要求　赴英美日韓泰免檢疫安排 (20:41)

新冠型狀病毒疫情持續逾兩年，多個國家及地區在指定條件下陸續放寬外地旅客入境。明報電子平台組整理各地最新入境防疫措施。
●泰國
旅客入境毋須檢疫，但須攜帶新冠疫苗接種證明，或者72小時內檢測陰性結果，供當局隨機抽查。未完成接種新冠疫苗、且在入境抽查時無法出示陰性檢測證明的旅客，會被要求接受快速檢測。另外取消「泰國通行證」（Thailand Pass）及購買健康保險的要求。【相關資料】
●美國
旅客須完成接種新冠疫苗，毋須檢疫。【相關資料一、相關資料二、相關資料三】
●日本
6月起以紅、黃、藍將國家或地區分類，6月10日起准外國旅客以旅行團方式入境觀光，而香港屬於低風險的「藍」組，即入境者不論有否接種新冠疫苗，抵日本後毋須檢測或隔離。【相關資料】
●韓國
完成接種新冠疫苗者，入境毋須檢疫。【相關資料】
●新加坡
13歲或以上已完成接種新冠疫苗者，入境新加坡可毋須檢疫或接受檢測；12歲或以下兒童不論打針否也可獲豁免。【相關資料】
●英國
入境旅客無論有否接種新冠疫苗，均毋須接受新冠檢測或檢疫。【相關資料】
●台灣
港澳人士暫未准入境台灣，商務履約或跨國企業內部調動人員、經教育部許可的學生等除外。【詳情按此】
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