新冠疫情｜7月8日起指定酒店檢疫第3日須核酸檢測　一文睇清抵港檢疫及檢測要求 (19:19)

未完成疫苗接種

●檢疫要求：

．來自內地或澳門：家居/酒店/其他住所檢疫14日

．來自台灣：在指定檢疫酒店檢疫14日

如抵港前14天內逗留過海外地區，則不得來港。

●檢測要求：

．來自內地或澳門：抵港第5及12日接受新型冠狀病毒聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測

．來自台灣：檢疫期間每日快速抗原檢測（快測）、抵港第3*、5及12日PCR接受核酸檢測

*7月8日起生效

已完成疫苗接種

●檢疫要求：

．只曾逗留內地或澳門：家居/酒店/其他住所檢疫7日；之後7日自行監察，包括每日探熱兩次等

．其他地區：基本要求為在指定檢疫酒店檢疫14日；亦可選擇在抵港第5日PCR核酸檢測陰性，以及第6及7日快測陰性後提早完成檢疫，其後7日自行監察

●檢測要求：

．只曾逗留內地或澳門：抵港第5及12日PCR核酸檢測

．其他地區：在指定檢疫酒店檢疫14日者，須每日快測及在抵港第3*、5及12日接受PCR核酸檢測；檢疫7日者，須每日快測及在抵港第3*、5、9及12日接受PCR核酸檢測

*7月8日起生效

註：

．指定檢疫酒店不適用於只曾逗留內地或澳門的人

．「完成疫苗接種」定義

．抵港者登機要求見政府疫情專題網站

．經機場抵港者，須在機場進行「檢測待行」

．符合資格者可透過「回港易」（香港居民適用）或「來港易」（非香港居民適用）計劃，申請從內地或澳門來港而豁免檢疫

資料來源：政府疫情專題網站

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY