短片：中環展城館展覽認識香港基建　戶外棋盤玩AR遊戲、3.5高港珠澳大橋打卡 (15:45)

中環展城館及館外愛丁堡廣場即日起舉辦「繼往創未來」展覽，展覽分為室外及室內兩部分，展示本港不同規劃與基建項目。室外展覽佈置成大型棋盤，設有多個打卡裝置，多個位置亦有AR遊戲。明報電子平台組記者以短片帶大家觀看多個打卡點，包括3.5米高港珠澳大橋、無人駕駛運輸系統、可轉動壽司桌等。部分裝置亮燈至晚上7時半，若想打卡，建議可在接近傍晚到訪，把握機會欣賞日夜不同景色。