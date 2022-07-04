短片：中環展城館展覽認識香港基建　戶外棋盤玩AR遊戲、3.5高港珠澳大橋打卡 (15:45)

中環展城館及館外愛丁堡廣場即日起舉辦「繼往創未來」展覽，展覽分為室外及室內兩部分，展示本港不同規劃與基建項目。室外展覽佈置成大型棋盤，設有多個打卡裝置，多個位置亦有AR遊戲。明報電子平台組記者以短片帶大家觀看多個打卡點，包括3.5米高港珠澳大橋、無人駕駛運輸系統、可轉動壽司桌等。部分裝置亮燈至晚上7時半，若想打卡，建議可在接近傍晚到訪，把握機會欣賞日夜不同景色。
中環「繼往創未來」展覽
日期：即日至11月30日
‧室外展覽
地點：中環愛丁堡廣場
時間：全天候開放（早上10時亮燈至晚上7時半）
‧室內展覽
地點：中環愛丁堡廣場3號展城館（逢周二休館，公眾假期除外）
時間：上午10時至下午6時（周一至四）、上午10時至晚上7時（周五至日及公眾假期）
主要內容：「回顧與展望」主題短片以270度環迴LED屏幕播放，訪客透過沉浸式體驗置身於昔日、現在和未來的香港；「建島未來」展區訪客可模擬當城市規劃師
費用：免費
網上展覽：www.envisioningbeyondlegacy.com
查詢：3102 1242
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