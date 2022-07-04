小暑．二十四節氣｜小暑炎熱無胃口　醃漬青瓜蘿蔔消暑開胃【附中醫建議開胃五食物】 (08:54)

小暑開胃五食物

1. 青瓜

功效：性涼味甘，有生津解渴、清熱消暑、利尿及潤膚的作用，以涼拌或醃漬製成小菜，可以達至開胃作用。

進食注意：體質寒性、虛弱及易腹瀉的人慎食。青瓜可生吃、熟食、涼拌或醃漬食用，生吃宜先徹底洗淨，以及盡快食用。

2. 白蘿蔔

功效：性寒味辛，能順氣化痰、清肺止咳。白蘿蔔雖然盛產於冬季，惟夏天都適合食用。生白蘿蔔含芥子油及澱粉酶，有助開胃及促進消化，吃醃漬白蘿蔔可達至開胃作用。

進食注意：體質寒性、虛弱及易腹瀉的人慎食。白蘿蔔用作醃漬宜先徹底洗淨，以及盡快食用。

3. 綠豆

功效：性寒味甘，入心、胃經，有清熱解毒、清心除煩、消暑利尿及潤膚之效。綠豆亦富含纖維，有助促進腸胃細胞蠕動，達到開胃、強健腸胃作用。

進食注意：體質寒性、虛弱及易腹瀉的人慎食。留意，綠豆的烹煮時間太長，會減弱其清熱功效。

4. 百香果

功效：性平味甘酸，有生津潤燥、開胃健脾等功效，對改善食慾不振、胃脹、便秘問題效果很好，適合炎夏食用。

進食注意：胃酸過多、消化功能弱、容易腹瀉的人不宜食用。

5. 香茅

功效：性溫味辛甘，香味獨特，能醒神寧神，用香茅煮食有辟腥和開胃的作用。香茅在中醫角度有祛風通絡、溫中止痛及止瀉之效，主治寒性感冒引起頭身疼痛、風寒濕痺、脘腹冷痛、寒性腹瀉及跌打損傷。

進食注意：孕婦不宜食用，體質熱性的人不宜長期大量服用。

文：何芍盈

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