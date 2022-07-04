英漢吃過量維他命D補充劑入院｜營養師：補充劑非愈多愈好　維他命D每日上限4000IU【附不同年齡建議攝取量】 (20:59)

長者、少曬太陽容易缺乏維他命D

李杏榆表示，一般而言每日不要攝取維他命D多於4000IU。她引用美國國家衛生研究院（NIH）的建議指出，1歲至70歲每日應攝取約600IU，70歲以上每日應攝取約800IU，長者若少外出曬太陽特別容易維他命D不足。除了長者，初生嬰兒、少曬太陽的人（如經常於室內工作）都可能需要額外補充維他命D。在日常飲食中，蛋黃、三文魚、牛奶和菇類均含有維他命D，惟含量相對較少，難以攝取足夠一天所需的維他命D，市民可選擇添加維他命D的食物，如營養飲品及營養奶粉。

選購維他命補充劑時，李杏榆稱可參考產品原材料，選擇從天然食物萃取營養素的食物配方補充劑，比人工合成配方的補充劑相對較「信得過」；亦可留意補充劑有沒有相關認證，例如美國食品及藥物管理局（FDA）認證。如對於服用營養補充劑有疑問，應諮詢醫生或營養師。

文：張可兒

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