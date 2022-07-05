飲水｜夏天補水忌狂灌水　飲水留意5事項 (10:40)

夏天出汗多，飲水補充水分都有「技巧」，本文綜合家庭醫生、泌尿外科專科醫生、運動學者提醒日常飲水、運動前後飲水的5個注意事項。
飲水注意事項
1. 防缺水記住3個飲水時間
現代都市人工作忙碌，經常忘記喝水，家庭醫生建議，可在3個較易記得的時間喝一杯水，包括起牀後、用餐時，以及餐與餐之間，以攝取足夠的水分。詳情：家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考
2. 避免短時間大量飲水
應避免短時間（如1至2小時）內不斷大量飲水，以世衛標準作參考，每天飲用超過5公升清水可導致水中毒。如果在2小時飲用3至4公升水，會稀釋血液中鈉的含量，令血鈉值下降至不健康水平。詳情：2小時灌3公升恐致水中毒
3. 每兩小時逐啖飲1杯水
假設每日睡8小時，剩下活動時間16小時，每2小時飲1杯水較理想。飲水速度不宜太快，切忌「秒速」飲完一杯水。詳情：平日飲水 每2小時逐啖飲1杯
4. 不宜喝過熱的水
家庭醫生提醒，長時間飲用過熱的水或飲品有可能增加患癌風險，例如口腔癌、食道癌。詳情：飲水4迷思：不應大口喝水？飲熱水較健康？
5. 運動前避免脫水、運動後勿狂灌水
在運動或訓練前24至48小時應避免脫水，運動期間可以適量喝水。一般進行約60至90分鐘的運動，毋須刻意飲運動飲品，補充水分以飲水為佳；運動後亦不能狂灌水。詳情：雷雄德提醒運動前後飲水四注意
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