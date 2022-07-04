7月4日新冠疫情重點一覽 (20:05)

本港今日（4日）新增1841宗新型冠狀病毒個案，包括1645宗本地感染個案及196宗輸入個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，連同過去數日假期，共新增600宗學校呈報個案，其中馬頭涌官立小學6C班累計3名學生及1名教師染疫，懷疑涉Omicron BA.4/5變種病毒。另外，新任醫務衛生局長盧寵茂撰文，期望到下月4日本港疫情可以受控，令更多有需要市民返回內地與家人團聚。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
FDA倡製針對BA.4及BA.5加強劑料今秋應市 許樹昌：非高危群組第四針可等新一代疫苗
東涌藍天海岸、葵青長亨邨、馬灣珀麗灣等污水陽性 政府派快速測試包
盧寵茂：深圳增「驛站」名額 冀下月七夕疫情受控 讓港人到內地與家人團聚
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．快速抗原測試使用示範
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．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
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．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】