倪匡離世｜自稱「蠢人」談人生處世　寫書用聲控輸入法爆笑料　10問10答識倪匡 (14:44)

【有關《衛斯理》系列作品】

問：如何寫出《衛斯理》系列作品？

答：倪匡沒有受過科學訓練，但從小看很多書，融會貫通後發展出不同古怪故事。他認為寫小說「要由怪誕的念頭開始」，加上「自己在胡思亂想」而寫成，其作品一些情節例如耶穌是外星人、智能電腦與人相戀，成為科幻小說的先驅，有些甚至已成真，如人造人等概念。

問：小說主角為何叫衛斯理？

答：緣於當年大坑的衛斯理村，倪匡構思主角時想要一個「古怪」及有點西洋風味的名字，類似翻譯小說的作家名字，見該村名字合用便以此為名。

問：以往不少演員扮演衛斯理，倪匡認為哪個演員最神似？

答：許冠傑。資料顯示，許冠傑在1987年上映的《衛斯理傳奇》擔任衛斯理角色，電影以倪匡著作《天外金球》為藍本，其他演員包括狄龍、泰迪羅賓及王祖賢。

問：衛斯理小說中，數個主要角色包括衛斯理、其妻白素、岳父白老大等，小說系列發展至中尾段，突然冒出一個名叫「紅綾」的女兒角色出來。為何會有這個安排？

答：倪匡「寫寫吓，中途唔記得」曾在衛斯理故事之初提及他有一女兒，遂把她「搵番出嚟」，為這被遺忘的女兒命名及發展成為主要角色。

問：怕自己的小說過時嗎？

答：倪匡認為「小說只有好睇及唔好睇兩類」，所以不怕無法吸引新年輕讀者。

【有關上網及網民】

問：玩過微博嗎？

答：倪匡曾玩微博個多月後發現留言被刪，決定「不玩了」，「都唔明為何仲有人玩得咁起勁，個個都畀人刪（留言），唔抗議㗎喎。」他曾在微博上留了兩個謎語，當中一個涉毛澤東《蝶戀花》的詞：「我失驕楊君失柳，楊柳輕颺直上重霄九」，倪留言認為尾三字應為「九重霄」，否則「天安門」被叫作「安門天」，結果留言便被刪除了。

問：網上有人將衛斯理系列故事寫成黃色小說，有何看法？

答：倪匡稱無所謂，「一啲都唔嬲」，認為是「小孩子的遊戲」；他更發現不少網民冒名仿照，創作「衛斯理」故事，但他對此感「好可惜」，認為這些人文采很好，可以用自己名字發揮所長。

問：會否用電腦寫小說？

答：倪匡稱後期出版的廿多本小說，均用聲控輸入法寫書，出現很多「蝦碌」，曾因普通話發音不準，令電腦將「什麼東西」聽成「黨主席」。

【有關做人處世、小孩子看書】

問：做人處世態度？

答：雖然作家陶傑稱倪匡是全球華人世界頭腦最清醒、具清晰常識邏輯及推理能力，但倪匡以「一個蠢人」總結一生，以樂觀心態面對悲觀現實，舉例如有朋友遺失銀包，會認為「佢命中注定要唔見銀包，就咁跌喺大堂咪好。如果畀人搵支槍隊住，唔受傷都有排驚」。

問：推介甚麼書給小孩子看？

答：倪匡認為不應用年齡限制小朋友的興趣，「如果佢無興趣、唔夠成熟，你畀本『鹹書』（色情刊物）佢都唔睇」。他又說自己父母都很普通，當年「無得補習，又無學小提琴、鋼琴同羽毛球」等才能，認為現今家長毋須過分管束子女，可讓他們自由發揮興趣。

資料來源：明報資料室

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