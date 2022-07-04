新冠疫苗｜FDA倡製針對BA.4及BA.5加強劑料今秋應市　許樹昌：非高危群組第四針可等新一代疫苗 (13:40)

美國食品及藥物管理局（FDA）上周指出，現時使用的新冠疫苗對於BA.4及BA.5的抗體水平減弱，建議疫苗廠商為BA.4及BA.5度身訂造加強劑，料最快今秋推出市場。

許樹昌表示，根據外國研究，在流行BA.4及BA.5的南非，接種兩劑輝瑞-BioNTech新冠疫苗可提供87%保護，減低重症及死亡風險。他指出這是靠注射疫苗後產生T-細胞保護。不過BA.4及BA.5能避過康復者和已接種疫苗者的抗體，疫苗防感染效用下降。他建議，高危群組如長者、免疫力較弱的人，現時仍有需要打第四針來加強保護，以預防重症；至於一般市民已打三針，體內有T-細胞保護，則可待冬天新一代疫苗面世時再考慮接種加強劑，因針對BA.4及BA.5的疫苗會更有效預防感染。

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