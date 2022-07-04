硅藻土地墊吸味殺菌要點揀？消委會教硅藻土地墊使用注意　忌接觸肥皂梘液 (10:49)

硅藻土地墊使用要點

1.顆粒或粉狀增吸味效能

硅藻土地墊能否有效消臭，要視乎產品形態和所添加的物質。呈顆粒或粉狀的產品，有更大的表面面積可增加吸味效能；產品亦要放近氣味來源，讓氣體接觸到產品表面才可被吸附。

2.熟石灰納米銀成分助殺菌

硅藻土產品能否抗菌須視乎成分，例如熟石灰（氫氧化鈣，calcium hydroxide）可增加產品鹼性，對付某些不能在乾燥及鹼性環境下生長的細菌；納米銀有殺菌功效。

3.忌放濕、髒、油煙環境

硅藻土地墊不適合擺放在濕轆轆、骯髒或有油煙的環境，因有機物質會黏附在硅藻土的小孔，影響吸濕效能，甚至可能出現黑點。同時應留意擺放地墊的位置是否平坦，地墊下亦不要放軟的布墊，避免地墊因受壓不均而裂開。

4.置陰涼通風位風乾 忌日曬

硅藻土地墊吸水效能或隨時間下降，此時應斜立地墊，並放於陰涼通風位置風乾，謹記避免日曬，以免令地墊變形。部分產品說明不可用水及洗潔精清洗，亦要避免長時間浸泡地墊，以防損壞其功能。地墊可用濕布或海綿擦拭表面，但勿使用鋼絲刷，以及避免讓地墊接觸水以外如肥皂、梘液、潤膚油等有機物質，以免黏附在硅藻土上，滋生霉菌。

（消委會）

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