倪匡離世｜寫作為養家餬口　倪匡教寫小說「偷懶」之法 (20:44)

●自認沒有科學知識

倪匡：「什麼是科幻小說？我自己一直思考了數十年，很多人說我寫的根本不是科幻小說……我一定要跟大家交代我寫小說的背景。當時我是用寫小說作為職業，靠它養家餬口、過日子，絕對無法精雕細琢，我要寫很多很多，才掙到稿費夠生活。寫的時候完全很潦草、不會翻查資料……所以科學部分我本身沒學歷，讀到初中畢業，完全沒有科學知識，所以說我的小說不是科幻小說，我一點意見也沒有。我澄清，我是偏向幻想的武俠小說成分較多。」

●較喜歡晚期衛斯理小說

問：最喜歡哪一本衛斯理小說？

倪匡：「嘩，你等於問有7個子女的媽媽，哪一個子女你最喜歡？哪會有子女是不喜歡，自己生出來的個個都喜歡。不過，我的小說風格，就衛斯理來說，早期、中期、晚期的風格很不同，是真的。有些讀者喜歡早期、有些喜歡中期，喜歡晚期的較少，其實我自己反而較喜歡晚期。」

●即刻開始勿只「想」

問：如果新作者想寫科幻小說，你有什麼建議，可以怎麼開始？

倪匡：「即刻開始囉。我經常對有志寫書的人說，想寫無用，要動手寫，想寫又有什麼用？想寫即是叫人去發夢，發夢去做一件事，沒有用的。你不動手寫，又怎知自己寫出來的東西是怎樣。後來我總結出一個秘訣，有很多真的非常喜歡寫小說，但真的不知怎樣開始，我教一個偷懶的辦法，不是好辦法，但十分有用，先排一個人物表，好似我寫電影劇本，某某大俠一定是行俠仗義、某某土匪一定做盡壞事，主要人物表排出來之後，在人物之下註明其行為和性格，然後根據這些人來編織故事，會比較容易些。」

倪匡 昔日報道：

2019年：自封「84匕翁」喻死了大半 倪匡患皮膚癌當濕疹醫

2016年專訪倪匡：倪匡回到未紅歲月 金庸掛名合著相助