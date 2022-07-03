羅啟銳離世｜《歲月神偷》憶60年代童年　羅啟銳談人生：在幻變生命裏，時間才是最大的小偷 (13:15)

●《歲月神偷》帶出60年代童年喜悅悲哀

羅啟銳：「剪這部戲時，（《歲月神偷》監製）張婉婷有時會同我講，『喂，你（羅啟銳）不要哭了，你繼續剪片先啦』。可能太多回憶，我對於自己的童年、尤其時60年代的童年，充滿懷念、喜悅，還有些悲哀。這些感覺我在戲中很放肆地、沒怎麼保留地全寫了出來。」

●「所有你曾經擁有的東西，也會被時間偷走，你將會是一無所有的離開」

羅啟銳：「（電影）開首的那句似是很點題的序幕，『在幻變的生命裏，時間才是最大的小偷』，是我對人生的想法。即是你偷了多少東西也好，所有東西都是假的，終於是所有你曾經擁有的東西，也會被時間偷走，你將會是一無所有的離開。」

●「60年代是香港一個黃金時代」

羅啟銳：「我很慶幸自己是在60年代長大，我覺得那時是香港，甚至是全世界其中一個黃金時代，但一個這樣恬靜、安樂、和平的社會，現在已經過去，其實我是傷感的。我是很希望、很希望香港能回到一個，吃飯時大家可以互相過對面枱夾餸的時代，我覺得這個場面很溫暖。」

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