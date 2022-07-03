長新冠‧咳嗽乾咳｜中醫燉湯食譜：枇杷葉桑白皮麥冬湯潤燥 (11:16)

林冠傑稱，枇杷葉和桑白皮清肺熱；龍脷葉清肺熱兼止咳；桑葉芳香解表，有助改善感冒；天冬、麥冬、北沙參、玉竹和北杏可針對口乾、鼻乾和乾燥，幫助養胃生津；淮山則有健補氣及立氣之效。

枇杷葉桑白皮麥冬湯

材料：

枇杷葉 3錢

龍脷葉 3錢

桑白皮 3錢

桑葉 3錢

天冬 3錢

麥冬 3錢

北沙參 1兩

玉竹 1兩

北杏 3錢

淮山 3錢

無花果 3粒

瘦肉 2兩

水 8碗

製法：

1. 所有材料洗淨。

2. 所有材料放入湯煲，燉1.5小時，即成。

註：以上湯水一般人適用，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢。

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