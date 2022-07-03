長新冠‧咳嗽乾咳｜中醫燉湯食譜：枇杷葉桑白皮麥冬湯潤燥 (11:16)

咳嗽常見，新型冠狀病毒患者、部分新冠康復者、「長新冠」患者，或天氣轉出現傷風感冒，都可能會出現口乾、乾咳等徵狀。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，中醫認為乾咳屬燥咳，針對燥熱的人，捱夜、睡眠不足、喝水少、久咳所引致的肺腎陰虛及津虧等都可能導致乾咳。此湯水有助潤燥，建議空肚飲用，可於兩餐之間如早午餐之間，或下午茶時間飲效果最好。燉湯可以先用鼻聞，再趁暖飲。
林冠傑稱，枇杷葉和桑白皮清肺熱；龍脷葉清肺熱兼止咳；桑葉芳香解表，有助改善感冒；天冬、麥冬、北沙參、玉竹和北杏可針對口乾、鼻乾和乾燥，幫助養胃生津；淮山則有健補氣及立氣之效。
枇杷葉桑白皮麥冬湯
材料：
枇杷葉 3錢
龍脷葉 3錢
桑白皮 3錢
桑葉 3錢
天冬 3錢
麥冬 3錢
北沙參 1兩
玉竹 1兩
北杏 3錢
淮山 3錢
無花果 3粒
瘦肉 2兩
水 8碗
製法：
1. 所有材料洗淨。
2. 所有材料放入湯煲，燉1.5小時，即成。
註：以上湯水一般人適用，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢。
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