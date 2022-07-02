暹芭｜天文台：三號強風信號維持至周日早上4時 (20:51)

暹芭目前集結在香港以西約360公里，即在北緯21.9度，東經110.7度附近，預料向西北移動，時速約16公里，橫過廣東西部內陸，並逐漸減弱。

暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨。海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【16:21】天文台於下午4時20分改發三號強風信號。

天文台表示，颱風暹芭會進入內陸並逐漸減弱。隨著暹芭逐漸遠離香港，本港風力有所緩和，但仍普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今晚午夜前維持。暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨。海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在下午4時，暹芭集結在香港之西南偏西約330公里，即在北緯21.5度，東經111.1度附近，預料向西北移動，時速約16公里，移入廣東西部內陸。

【15:47】天文台表示，颱風暹芭已經在廣東省茂名市電白區附近登陸，並逐漸遠離香港，本港風力正逐漸減弱。天文台會在下午5時前改發三號強風信號。

暹芭目前集結在香港之西南偏西約330公里，即在北緯21.5度，東經111.1度附近，預料向西北移動，時速約16公里，移入廣東西部內陸。

【13:52】天文台表示，颱風暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港，本港風力會逐漸減弱。視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至8時期間改發三號強風信號。

暹芭目前集結在香港之西南偏西約330公里，即在北緯21.3度，東經111.2度附近，預料向西北移動，時速約16公里，移向廣東西部沿岸。天文台指出，現時本港西南部風勢較大，離岸及高地間中吹烈風至暴風。預料與暹芭相關的雨帶仍然會間中為香港帶來狂風大驟雨，市民應繼續保持警惕。

【08:50】天文台宣布，八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。上午9時，暹芭集結在香港之西南約320公里，即在北緯20.5度，東經111.8度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

暹芭現正最接近香港，在本港西南300公里左右掠過。按照現時路徑，暹芭會在下午至黃昏在湛江附近登陸。

【04:02】八號烈風或暴風信號正生效，天文台宣布，八號風球會在中午前維持。

在上午4時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南約320公里，即在北緯20.3度，東經111.9度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

天文台表示，暹芭今早（2日）會在本港西南掠過，距離維持約300公里。按照最新預測，暹芭會採取較先前偏東的路徑，其烈風區將會持續影響珠江口一段時間。與暹芭相關的雨帶將繼續為本港間中帶來大驟雨及猛烈陣風。