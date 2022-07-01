7月1日新冠疫情重點一覽 (18:51)

本港今日（7月1日）新增2318宗新型冠狀病毒個案，包括2165宗本地感染個案及153宗輸入個案。新增錄得36宗個案懷疑感染Omicron BA.4或BA.5變種病毒，8宗與早前確診個案有流行病學關連，其中7宗個案曾於上月24日晚上到觀塘為食火鍋公司用膳，群組累計有11宗個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，社區最近增加懷疑感染BA.4或BA.5本地個案，當中約一半無源頭，相信在不同地區和地方已出現隱形傳播，預料BA.4或BA.5個案佔比例上升，有機會像外國一樣愈來愈流行。【香港新冠疫情互動地圖】
今日疫情重點：
污水陽性地點｜沙田第一城、雍景臺、杏花邨等污水陽性 政府派快速測試包
強制檢測｜66地點納強檢 安泰邨商場MX、觀塘為食火鍋公司、將軍澳煜明苑熹明閣等【附名單】
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新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
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．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】