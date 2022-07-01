地區慶回歸　中環多人穿民族服手拖手跳舞　觀塘有市民與吉祥物合照【短片】 (15:50)

下午約2時，中環碼頭天橋上，在大風大雨下有拉起「香港貴州聯誼會」及「香港新疆同鄉會」橫額的市民合照，其中多人穿上民族服裝，在天橋上跳舞，亦有人手拖手圍圈載歌載舞，場面熱鬧。根據現時防疫規定，除獲豁免者外，公眾地方禁止進行4人以上的群組聚集。

於觀塘海濱有慶回歸佈置，是觀塘民政事務處、觀塘區議會及九龍東區各界聯會舉辦的慶回歸活動。今早約10時所見人流不多，有獎品攤位遊戲較受歡迎，市民丁先生及丁太表示，平時會到海濱散步，他們玩遊戲贏得獎品，內有回歸口罩，他們還即場換上；又說感覺平靜，近日亦見到經常有警察巡邏。

回歸活動有兩隻以龍造型的吉祥物「咚咚母子」，吸引市民拍照。有市民相約朋友穿上紅衣戴上紅口罩參與活動，稱每年回歸都會參與升旗等活動。她們表示，昨日（6月30日）有風有雨，今日（7月1日）雖然是三號風球，但今早天氣轉晴，代表回歸25年前途一片光明。

陳太帶7歲兒子到觀塘海濱玩，但沒有參與回歸活動。她說平時也會帶小朋友來海濱，七一長假期或會到離島遊玩。

約24歲郭小姐表示，回歸日見到北角街頭插滿國旗及區旗，但對自己來說沒太大感覺，慨嘆身邊的人「走得就走咗」，她則暫未有移民打算。她說，現在沒有以往般留意政治，朋友間也較少討論這方面，知道換屆、換新班子，但可能只是略提就算。

採訪：張可兒、林梓晴、許詠茵、黃可兒