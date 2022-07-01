強制檢測｜66地點納強檢　安泰邨商場MX、觀塘為食火鍋公司、將軍澳煜明苑熹明閣等【附名單】 (09:31)

納入強檢名單的住宅大廈包括將軍澳煜明苑熹明閣、大潭紅山半島5座、慈雲山慈樂邨樂天樓、深水埗汝州街5-7號等。

納入強檢名單的食肆，包括觀塘安泰邨安泰商場地下低層1號舖MX（指明時段為6月25日上午7時30分至8時、6月26日上午8時至9時）、觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C舖為食火鍋公司（6月24日下午6時至10時30分）、荃灣青山公路荃灣段163-174號昌耀大廈1樓​大家樂​​​​​​（6月24日上午6時15分至7時15分）、深水埗福榮街66號地下維記咖啡粉麵（6月26日上午10時45分至11時15分）等。

詳見www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220630.pdf

如市民在今年3月30日或之後取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，毋須再接受強制檢測。

若在進行指明檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅╱黑 色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行指明檢測的期間將會延長一天（因應惡劣天氣而延長的檢測期間）。

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