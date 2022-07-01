暹芭｜天文台發出八號東南烈風或暴風信號　維持至周六早上5時 (19:22)

在晚上7時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港之西南偏南約360公里，即在北緯19.3度，東經112.8度附近，預料向西北移動，時速約16公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早（7月2日）最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強。

【17:10】天文台宣布，會在今晚7時10分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號。

【15:15】天文台在下午3時15分發出黃色暴雨警告信號。

【14:49】天文台表示，按照現時預測路徑，暹芭會在今晚至明早最接近香港，在本港西南300公里附近掠過。預計暹芭會有所增強，與其相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區風力會進一步增強，天文台會考慮在今晚6時至9時改發八號烈風或暴風信號。

【14:39】天文台在下午2時30分發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:10】天文台中午12時發出特別天氣提示：暹芭的一道外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來一兩小時為本港帶來狂風驟雨。

【10:22】天文台表示，三號強風信號會在下午5時前維持，隨後會否改發八號烈風或暴風信號，要視乎暹芭的發展及本港風力變化。天文台會密切監察暹芭的動向。

【08:43】上午8時半，天文台錄得氣溫27.7度，相對濕度82%。三號強風信號現正生效。

上午8時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以南約470公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向西北移動，逐漸靠近廣東西部沿岸，並間中為珠江口帶來大驟雨及猛烈陣風，本港離岸及高地吹強風，南部風勢較大，三號強風信號會在中午前維持。隨後會否改發八號烈風或暴風信號，則要視乎暹芭的發展及本港風力變化。

本港今日（7月1日）吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。海有大浪及湧浪。

展望周末期間仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大，海有湧浪。下周初至中期天氣持續不穩定。